Marcello Sacchetta ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci | Mio figlio è il Per sempre sì

Marcello Sacchetta, noto ballerino di Amici, ha recentemente lavorato alla coreografia di Sal Da Vinci. In un'intervista, ha parlato di suo figlio e del suo ruolo come padre, sottolineando il suo amore e le sfide quotidiane. Sacchetta ha anche condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera, tra successi e momenti di nervosismo prima delle esibizioni.

Ci sono vite che sembrano lineari e altre che assomigliano più a una coreografia: passi avanti, cadute, improvvise accelerazioni, silenzi. La vita di Marcello Sacchetta appartiene decisamente alla seconda categoria. Non è solo la storia di un ballerino, di un coreografo o di un direttore artistico. È il racconto di un uomo che ha sempre cercato il movimento anche quando avrebbe potuto restare fermo. Nella sua traiettoria ci sono il bambino che imitava Michael Jackson davanti alle vetrine dei negozi, il ragazzo che si è fatto strada nella danza studiando tutto pur di non avere limiti, il professionista che negli anni ha costruito spettacoli, artisti e immaginari dietro le quinte, non ultimo quello legato al videoclip e alle coreografie di Per sempre sì, la canzone con cui Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Marcello Sacchetta, ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci: “Mio figlio è il Per sempre sì” Articoli correlati Il ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo: com’è nata l’idea dei gesti di “Per sempre sì” – Il videoDietro al trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo con «Per sempre sì» c’è la firma di Marcello Sacchetta, 43 anni, ballerino e direttore artistico... Sal Da Vinci ha fatto un tutorial per insegnare a tutti la coreografia di Per sempre sìSal Da Vinci spiega la coreografia di Per sempre sì, diventata virale su TikTok creata grazie anche al contributo di Marcello Sacchetta e della... Contenuti e approfondimenti su Marcello Sacchetta Temi più discussi: Marcello Sacchetta, coreografo per Sal Da Vinci del ballo di Per sempre sì a Sanremo; Chi ha inventato il ballo di Per sempre sì? È Marcello Sacchetta, coreografo napoletano di Pianura; La coreografia di Sal Da Vinci diventa rito social; Sal Da Vinci, quei gesti di Per sempre si. Marcello Sacchetta: La mia coreografia a Sanremo. Sal Da Vinci, quei gesti di Per sempre si. Marcello Sacchetta: «La mia coreografia a Sanremo»Tutta colpa, o almeno in parte, di Marcello Sacchetta, 43 anni, napoletano di Pianura, ballerino e direttore artistico. Sono suoi i movimenti replicati da Sal Da Vinci all’Ariston ... ilmattino.it Chi è Marcello Sacchetta, ideatore della coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo 2026/ Coreografo e ex di AmiciÈ Marcello Sacchetta l'ideatore della coreografia 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026: cosa sappiamo di lui ... ilsussidiario.net Rossella Erra. Sal Da Vinci · Per sempre sì. Direttamente con il coreografo Marcello Sacchetta per imparare #persempresi di Sal Da Vinci #sanremo26 #Sanremo2026 #ESC2026 - facebook.com facebook “Ecco come è nata la coreografia di #PerSempreSì di @SalDaVinci”. Marcello Sacchetta a #LVB x.com