Sal Da Vinci e l’accusa di plagio non c’è pace per il cantante all’Eurovision | dopo le stonature arriva la critica
Sal Da Vinci si trova nuovamente al centro di polemiche legate alla sua partecipazione all’Eurovision. Dopo le critiche alle sue performance vocali, si sono aggiunte accuse di plagio riguardo a una delle sue canzoni presentate in gara. La discussione si è acceso sui social e sui media, con commenti che contestano l’originalità del brano e sollevano dubbi sui diritti d’autore. La questione si inserisce in un clima di tensione che coinvolge anche altre esibizioni e giudizi espressi durante la manifestazione.
L’avventura di Sal Da Vinci all’ Eurovision continua a far discutere. Dopo i tanti complimenti ricevuti per l’esibizione di Per sempre sì e per la spettacolare messa in scena portata sul palco, nelle ultime ore sono esplose nuove polemiche che riguardano sia la coreografia sia la performance vocale del cantante napoletano. A sollevare il caso è stato il coreografo Giuliano Peparini, che ha notato forti somiglianze tra lo show dell’artista e alcuni suoi storici quadri scenici realizzati ad Amici. Intanto sui social si continua a parlare anche delle presunte stonature sentite durante la semifinale. La coreografia di Sal Da Vinci è scopiazzata? Peparini parla di una certa somiglianza. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Sal Da Vinci e l’accusa di plagio, non c’è pace per il cantante:dopo le stonature, arriva la critica
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