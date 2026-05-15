Sal Da Vinci si trova nuovamente al centro di polemiche legate alla sua partecipazione all’Eurovision. Dopo le critiche alle sue performance vocali, si sono aggiunte accuse di plagio riguardo a una delle sue canzoni presentate in gara. La discussione si è acceso sui social e sui media, con commenti che contestano l’originalità del brano e sollevano dubbi sui diritti d’autore. La questione si inserisce in un clima di tensione che coinvolge anche altre esibizioni e giudizi espressi durante la manifestazione.

L’avventura di Sal Da Vinci all’ Eurovision continua a far discutere. Dopo i tanti complimenti ricevuti per l’esibizione di Per sempre sì e per la spettacolare messa in scena portata sul palco, nelle ultime ore sono esplose nuove polemiche che riguardano sia la coreografia sia la performance vocale del cantante napoletano. A sollevare il caso è stato il coreografo Giuliano Peparini, che ha notato forti somiglianze tra lo show dell’artista e alcuni suoi storici quadri scenici realizzati ad Amici. Intanto sui social si continua a parlare anche delle presunte stonature sentite durante la semifinale. La coreografia di Sal Da Vinci è scopiazzata? Peparini parla di una certa somiglianza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sal Da Vinci e l’accusa di plagio, non c’è pace per il cantante all’Eurovision: dopo le stonature, arriva la critica

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Sal Da Vinci e l’accusa di plagio, non c’è pace per il cantante:dopo le stonature, arriva la critica

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