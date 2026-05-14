Durante l’Eurovision 2026, l’interpretazione di Sal Da Vinci ha attirato l’attenzione per alcune note stonate che non sono passate inosservate tra il pubblico e gli spettatori. L’artista, noto nel panorama musicale italiano, si è esibito in una delle serate della competizione, ma alcuni ascoltatori hanno evidenziato delle imprecisioni nella sua voce. La performance ha generato commenti e discussioni sui social e tra gli appassionati di musica, rendendo il suo intervento uno dei momenti più commentati della serata.

L’ Eurovision 2026 continua a far discutere e, questa volta, al centro delle critiche c’è finita l’esibizione di Sal Da Vinci. Dopo settimane di entusiasmo social e video virali, molti telespettatori hanno notato qualche incertezza vocale durante la prima semifinale della manifestazione. Sui social si sono moltiplicati i commenti sulle presunte stonature e su una performance apparsa meno brillante rispetto a quelle viste a Sanremo. A rendere la vicenda ancora più interessante è stato il fatto che lo stesso cantante avrebbe ammesso alcune difficoltà legate alla voce, alimentando ulteriormente il dibattito tra fan e critici musicali. Polemiche per l’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision: cosa è successo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete notato che Sal Da Vinci ha cantato male all’Eurovision? Che succede? Le stonature non sono passate inosservate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sal Da Vinci a Eurovision: il gesto che ha emozionato ViennaLa prima semifinale dell’Eurovision 2026 ha regalato emozioni inattese: scopri cosa ha fatto Sal Da Vinci sul palco viennese Sul palco il cantante...

Sal Da Vinci è perfetto per l'Eurovision (ma non è detto che sia una buona notizia)Ci eravamo lasciati così, con Lucio Corsi che all’Eurovision del 2025 aveva rappresentato, in sostanza, un cortocircuito: un cantautore di qualità,...

Temi più discussi: Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, chi ha firmato l’abito da sposa con la gonna tricolore di Francesca Tocca; Ma avete notato che Gabriele Corsi non ha commentato l'esibizione di Israele all'Eurovision? Su Rai 2 la prima semifinale, tra le proteste e la cronaca di Elettra Lamborghini; Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 illuso dal boato iniziale: 'Per sempre sì' resta un sorbetto. La portata principale è la Finlandia; Eurovision, Sal Da Vinci ha vinto la semifinale: all’estero impazziscono per Per sempre sì.

Federico Rossini (@ExDiabloRoma) / Posts / X x.com

Eurovision 2026: Sal Da Vinci commenta le imprecisioni nella semifinale, la tensione con la giornalista israeliana è viraleSal Da Vinci tra polemiche e pressione all’Eurovision Song Contest: dalle sbavature vocali al caso della cantante polacca che divide il pubblico. libero.it

Ma avete notato che Gabriele Corsi non ha commentato l'esibizione di Israele all'Eurovision? Su Rai 2 la prima semifinale, tra le proteste e la cronaca di Elettra LamborghiniMessa in cantiere la prima semifinale dell' Eurovision Song Contest, durante la diretta la partecipazione di Israele non è passata inosservata: non solo le proteste in studio, arrivate forti e chiare ... mowmag.com