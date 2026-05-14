Ma avete notato che Sal Da Vinci ha cantato male all’Eurovision? Che succede? Le stonature non sono passate inosservate
Durante l’Eurovision 2026, l’interpretazione di Sal Da Vinci ha attirato l’attenzione per alcune note stonate che non sono passate inosservate tra il pubblico e gli spettatori. L’artista, noto nel panorama musicale italiano, si è esibito in una delle serate della competizione, ma alcuni ascoltatori hanno evidenziato delle imprecisioni nella sua voce. La performance ha generato commenti e discussioni sui social e tra gli appassionati di musica, rendendo il suo intervento uno dei momenti più commentati della serata.
L’ Eurovision 2026 continua a far discutere e, questa volta, al centro delle critiche c’è finita l’esibizione di Sal Da Vinci. Dopo settimane di entusiasmo social e video virali, molti telespettatori hanno notato qualche incertezza vocale durante la prima semifinale della manifestazione. Sui social si sono moltiplicati i commenti sulle presunte stonature e su una performance apparsa meno brillante rispetto a quelle viste a Sanremo. A rendere la vicenda ancora più interessante è stato il fatto che lo stesso cantante avrebbe ammesso alcune difficoltà legate alla voce, alimentando ulteriormente il dibattito tra fan e critici musicali. Polemiche per l’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision: cosa è successo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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Federico Rossini (@ExDiabloRoma) / Posts / X x.com
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