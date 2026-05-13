Eurovision Sal Da Vinci conquista Vienna | Francesca Tocca sposa col tricolore fuori San Marino
Durante la serata dell’Eurovision, il pubblico a Vienna ha accolto con una standing ovation l’ingresso di Sal Da Vinci sul palco della Wiener Stadthalle. La performance ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori, che hanno espresso il loro apprezzamento con un lungo applauso. Intanto, fuori dalla città, Francesca Tocca ha celebrato il suo matrimonio con il tricolore, mentre San Marino non era presente alla manifestazione.
Standing ovation alla Wiener Stadthalle. È bastato l’ingresso sul palco per trasformare la Wiener Stadthalle in un boato. Sal Da Vinci ha mandato in visibilio l’ Eurovision Song Contest 2026 con la sua “Per sempre sì”, regalando uno dei momenti più applauditi della prima semifinale. Il cantante napoletano, già qualificato di diritto per la finale di sabato 16 maggio, si è esibito davanti a migliaia di spettatori ricevendo un’accoglienza calorosissima. Occhi lucidi, mani al cielo e un pubblico che ha cantato il brano insieme a lui dall’inizio alla fine. Francesca Tocca sul palco con il tricolore. A colpire è stata anche la coreografia costruita attorno all’esibizione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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