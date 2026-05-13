Eurovision Sal Da Vinci conquista Vienna | Francesca Tocca sposa col tricolore fuori San Marino

Durante la serata dell’Eurovision, il pubblico a Vienna ha accolto con una standing ovation l’ingresso di Sal Da Vinci sul palco della Wiener Stadthalle. La performance ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori, che hanno espresso il loro apprezzamento con un lungo applauso. Intanto, fuori dalla città, Francesca Tocca ha celebrato il suo matrimonio con il tricolore, mentre San Marino non era presente alla manifestazione.

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