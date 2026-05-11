Sako Bakari ucciso da baby gang mentre andava al lavoro a Taranto | fermati 4 minori e un maggiorenne

Quattro minorenni e un giovane adulto sono stati arrestati in relazione alla morte di Sako Bakari, avvenuta mentre si recava al lavoro a Taranto. Due di loro hanno 15 anni, altri due 17 anni e uno 20 anni. Le accuse nei confronti di tutti sono di omicidio aggravato da motivi futili. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato i sospetti nelle ultime ore.

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I fermati sono due ragazzi di appena 15 anni, due di 17 anni e un ventenne. Per tutti l’accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Il 35enne che passava in bici è stato accerchiato, spintonato e insultato dal branco e infine inseguito e ucciso con fendenti al torace e all'addome.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio Bakary Sako a Taranto, fermati 4 giovanissimi membri baby gang: tre sono minori(Adnkronos) – Sono quattro, tutti incensurati, i giovani fermati per la morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a Taranto. Per l’omicidio del bracciante Bakari Sako fermati cinque giovanissimi a TarantoSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti è stato un ragazzo di 15 anni (ne compirà 16 tra qualche giorno) a sferrare i fendenti all’addome di... Argomenti più discussi: Sako Bakari, ucciso senza motivo mentre andava al lavoro: a Taranto la rabbia per l'omicidio del 35enne; Piazza Fontana, la morte di Sako e la domanda che fa paura: cosa stiamo diventando?; Taranto, bracciante ucciso a colpi di cacciavite dopo una lite con un gruppo di ragazzi. Caccia a una baby gang del centro storico; Taranto, omicidio in piazza Fontana: 35enne ucciso con un cacciavite. Svolta nelle indagini sulla morte di Bakari Sako ucciso da una baby gang. Fermati 4 ragazzi, tre sono minorenni x.com Sako Bakari ucciso da baby gang mentre andava al lavoro a Taranto: fermati 4 minori e un maggiorenneSvolta nelle indagini sull‘assassinio di Sako Bakari il 35enne bracciante agricolo del Mali circondato, picchiato, rincorso e ucciso senza nessun motivo da una baby gang all'alba di sabato a Taranto m ... fanpage.it