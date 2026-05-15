Sako Bakari ucciso a Taranto è solo l’ultima vittima di crimini a sfondo razziale Cosa dicono i numeri sul fenomeno

Da lanotiziagiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio, a Taranto, un uomo di 35 anni originario del Mali è stato colpito da tre fendenti durante una lite in piazza Fontana. L’uomo, che lavorava come bracciante, è stato colpito all’alba e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Questa vicenda si aggiunge a una serie di episodi di violenza a sfondo razziale verificatisi negli ultimi tempi, portando a riflettere sui numeri e sui casi che riguardano questo fenomeno in Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sako Bakari, 35 anni, bracciante maliano. Tre coltellate in piazza Fontana, a Taranto, all’alba di sabato 9 maggio. Si rifugia in un bar, il titolare lo invita ad uscire senza chiamare la polizia. Muore in strada. Sei i fermati per omicidio aggravato dai futili motivi: tutti italiani, quattro minorenni, due maggiorenni. È il copione che Melting Pot Europa ha smesso di leggere come eccezione: “La violenza non nasce mai nel vuoto, viene preparata, alimentata, resa possibile da un clima culturale e politico che costruisce continuamente nemici interni”. I numeri certificano cosa è stato alimentato. I numeri raccontano cosa è stato alimentato. Secondo il rapporto Censis 2024, i crimini d’odio sono passati da 555 nel 2015 a 1. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

sako bakari ucciso a taranto 232 solo l8217ultima vittima di crimini a sfondo razziale cosa dicono i numeri sul fenomeno
© Lanotiziagiornale.it - Sako Bakari ucciso a Taranto, è solo l’ultima vittima di crimini a sfondo razziale. Cosa dicono i numeri sul fenomeno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Aggredito e ucciso a coltellate. Morto bracciante del Mali. Fermati 6 ragazzi (4 sono minorenni)

Video Aggredito e ucciso a coltellate. Morto bracciante del Mali. Fermati 6 ragazzi (4 sono minorenni)

Sullo stesso argomento

Pugni e coltellate: così la baby gang a ucciso Sako Bakari a Taranto in 4 minuti. La pista dell’odio razziale dietro l’omicidioSako Bakari aveva messo lo zaino sulle spalle da pochi minuti, dopo aver ripiegato all’interno un ricambio e aver sistemato una bottiglietta d’acqua,...

Leggi anche: Sako Bakari, ucciso da un quindicenne: l’odio razziale e la caccia al migrante

sako bakari sako bakari ucciso aBakari Sako ucciso a pugni a Taranto, dopo il delitto la baby gang fumava una sigaretta: Aggredito senza motivoLa baby gang che ha ucciso a pugni e coltellate Bakari Sako, bracciante 35enne residente nel tarantino, ha fumato una sigaretta accanto al suo corpo mentre ... fanpage.it

sako bakari sako bakari ucciso aOmicidio Bakari Sako a Taranto, 15enne confessa: Ho colpito io, sono profondamente dispiaciutoSvolta nell’omicidio di Bakari Sako a Taranto: uno dei sei minorenni indiziati ha confessato di aver sferrato le coltellate mortali ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web