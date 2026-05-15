Sagra di Santa Maria Ausiliatrice a Caselle di Selvazzano

A Caselle di Selvazzano si svolge nuovamente la sagra di Santa Maria Ausiliatrice, organizzata dalla parrocchia e dal circolo parrocchiale G. La manifestazione prevede eventi e attività che si svolgono nel corso della settimana, coinvolgendo la comunità locale. La sagra si tiene nel rispetto delle tradizioni e si svolge nelle aree designate della parrocchia. La partecipazione è aperta a tutti e l’evento rappresenta un momento di ritrovo per gli abitanti del quartiere.

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