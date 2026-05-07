Antica sagra di Santa Maria Ausiliatrice a Murelle di Villanova

A Murelle di Villanova di Camposampiero si svolge dall’8 al 24 maggio 2026 l’Antica Sagra di Santa Maria Ausiliatrice. La manifestazione, che si ripete ogni anno, prevede diverse iniziative religiose e culturali organizzate nel periodo di maggio. La sagra si svolge nel tradizionale sito di Murelle e attira numerosi partecipanti provenienti dalla zona. Le attività prevedono celebrazioni religiose, eventi popolari e momenti di aggregazione.

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Antica Sagra di S. Maria Ausiliatrice a Murelle dall'8 al 24 maggio 2026A Murelle di Villanova di Camposampiero torna l'Antica Sagra di S. Maria Ausiliatrice, una manifestazione che unisce devozione, grande cucina e intrattenimento. Appuntamento l'8, 9, 10 e 11 maggioil 15, 16, 17, 18, 19 maggio?.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Festa di Santa Maria Ausiliatrice: il musical "Francesco vive in te" a ChioggiaIn occasione della Festa popolare di Santa Maria Ausiliatrice, il Teatro Don Bosco di Chioggia ospita per tre sere consecutive il musical "Francesco... Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto: una antica lapide funeraria viene alla luceUn nuovo ambiente e una lapide funeraria sono state scoperte al di sotto del pavimento della Cripta di S.