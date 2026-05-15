Sagra del pisello e del fungo prugnolo poi stand up comedy sciucaren e mercatini vintage | tutti gli eventi del weekend
Nel fine settimana nel Cesenate si svolgono vari eventi tra cui la Sagra del pisello e del fungo prugnolo, con degustazioni e stand dedicati. Sono programmati anche spettacoli di stand-up comedy, una serata di sciucaren e mercatini vintage. Le iniziative attirano residenti e visitatori, offrendo occasioni di svago e socializzazione. Le diverse manifestazioni si svolgono in luoghi pubblici e spazi all’aperto, con orari e dettagli disponibili presso gli organizzatori.
Nel Cesenate si apre un nuovo fine settimana all'insegna del gusto, della musica dal vivo e della condivisione. Tra le sagre tipiche della stagione, tornano alcuni degli appuntamenti più amati del territorio, a cui si aggiungono nuovi festival, spettacoli di stand up comedy, serate di tango. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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