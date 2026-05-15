Sagra del pisello e del fungo prugnolo poi stand up comedy sciucaren e mercatini vintage | tutti gli eventi del weekend

Nel fine settimana nel Cesenate si svolgono vari eventi tra cui la Sagra del pisello e del fungo prugnolo, con degustazioni e stand dedicati. Sono programmati anche spettacoli di stand-up comedy, una serata di sciucaren e mercatini vintage. Le iniziative attirano residenti e visitatori, offrendo occasioni di svago e socializzazione. Le diverse manifestazioni si svolgono in luoghi pubblici e spazi all’aperto, con orari e dettagli disponibili presso gli organizzatori.

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