Weekend gustoso tra sagra del cinghiale e della cantarella Poi primo maggio concerti in rocca e mercatini vintage

Il fine settimana di inizio maggio propone diverse iniziative: una sagra del cinghiale e della cantarella si svolge nel centro cittadino, mentre in altri luoghi si tengono concerti in una rocca storica e mercatini dedicati agli oggetti vintage. La Festa dei lavoratori si combina con questi eventi, offrendo un programma vario che coinvolge residenti e visitatori. Le manifestazioni si svolgono in diverse location della zona, attirando pubblico di ogni età.

Il primo fine settimana di maggio, che quest'anno abbraccia anche la Festa dei lavoratori, si apre con un ricco calendario di appuntamenti: alcuni dedicati alla gustosa gastronomia locale e altri alle tradizioni del territorio. Tra gli eventi in programma c'è spazio anche per l'intrattenimento.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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