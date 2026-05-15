Sacchetta risponde a Peparini | ‘Spiace per le sue dichiarazioni
Una nuova tensione si è sviluppata tra due coreografi, con una risposta di Sacchetta a Peparini che esprime dispiacere per le dichiarazioni fatte. La discussione nasce da alcune affermazioni di Peparini riguardo alla coreografia di Sal Da Vinci, che ha suscitato commenti e reazioni nel settore. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno portato alla polemica e quali dettagli siano stati osservati da Peparini nella performance.
? Domande chiave Chi ha scatenato la polemica tra i due coreografi?. Cosa ha visto Peparini nella coreografia di Sal Da Vinci?. Come ha risposto Sacchetta alle accuse di plagio?. Perché il passato ad Amici è tornato al centro del dibattito?.? In Breve Sacchetta lavora con Sal Da Vinci da dodici anni per la performance Eurovision.. Il coreografo ha frequentato Amici nel 2018 insieme a Francesca Tocca.. La polemica riguarda una coreografia creata originariamente nel 2018 per il Serale.. Il confronto evidenzia il confine tra ispirazione e citazione nel settore danza.. Il coreografo Marcello Sacchetta ha risposto con fermezza alle recenti dichiarazioni di Giuliano Peparini riguardanti la performance di Sal Da Vinci durante l’Eurovision Song Contest 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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