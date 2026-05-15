Sacchetta risponde a Peparini | ‘Spiace per le sue dichiarazioni

Una nuova tensione si è sviluppata tra due coreografi, con una risposta di Sacchetta a Peparini che esprime dispiacere per le dichiarazioni fatte. La discussione nasce da alcune affermazioni di Peparini riguardo alla coreografia di Sal Da Vinci, che ha suscitato commenti e reazioni nel settore. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno portato alla polemica e quali dettagli siano stati osservati da Peparini nella performance.

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