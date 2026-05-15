Marcello Sacchetta la risposta pungente a Giuliano Peparini sulla coreografia copiata | Le sue non me le ricordo

Marcello Sacchetta ha risposto alle affermazioni di Giuliano Peparini riguardo a una presunta somiglianza tra una coreografia e un suo quadro. Sacchetta, noto per aver lavorato con Sal Da Vinci all’Eurovision, ha dichiarato che non ricorda le coreografie di Peparini e ha espresso questa sua posizione in modo diretto. La discussione si è originata dopo le dichiarazioni di Peparini, che aveva commentato una scena eseguita sul palco di Vienna, riferendosi a una somiglianza con il suo lavoro artistico.

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