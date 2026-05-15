Marcello Sacchetta la risposta pungente a Giuliano Peparini sulla coreografia copiata | Le sue non me le ricordo
Marcello Sacchetta ha risposto alle affermazioni di Giuliano Peparini riguardo a una presunta somiglianza tra una coreografia e un suo quadro. Sacchetta, noto per aver lavorato con Sal Da Vinci all’Eurovision, ha dichiarato che non ricorda le coreografie di Peparini e ha espresso questa sua posizione in modo diretto. La discussione si è originata dopo le dichiarazioni di Peparini, che aveva commentato una scena eseguita sul palco di Vienna, riferendosi a una somiglianza con il suo lavoro artistico.
Marcello Sacchetta, coreografo di Sal Da Vinci all'Eurovision, non ci sta. E ha deciso di replicare alle dichiarazioni del coreografo Giuliano Peparini, che all'Adnkronos aveva spiegato di aver trovato una somiglianza tra quella messa in scena portata sul palco di Vienna e un suo quadro creato ad. 🔗 Leggi su Today.it
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