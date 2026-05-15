Il 15 maggio 2026, a Reggio Emilia, due maestre hanno raccontato l’esperienza di aver incontrato la principessa Kate durante una visita nella scuola. Hanno descritto come il suo sguardo fosse molto attento e curioso, mostrando un interesse genuino per l’ambiente e le persone presenti. Sabrina e Lisa hanno spiegato che l’attenzione della principessa si è manifestata fin dal primo momento, lasciando un’impressione forte. La visita si è svolta in un clima di semplice naturalezza, senza particolari formalità.

Reggio Emilia, 15 maggio 2026 – “Quello che più ci ha colpito è stato il suo sguardo attento e curioso, un interesse autentico”. Sabrina Bello Burzo e Lisa Lolli, rispettivamente insegnanti della sezione 4 e 5 anni alla scuola dell’infanzia Salvador Allende, raccontano come ieri mattina l’attenzione della Principessa del Galles, Kate Middleton, si sia soffermata innanzitutto “sul voler capire dai bambini il senso delle loro azioni, seguendo passo dopo passo ciò che stavano facendo. Le sue domande erano spesso rivolte al loro modo di lavorare e di agire". Un incontro molto atteso. L’incontro di ieri, all’inizio del secondo e ultimo giorno di visita di Middleton in città, era molto atteso: "Davvero molto – sottolineano – ma proprio questo ha res o la mattinata ancora più preziosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabrina e Lisa, le maestre che hanno accolto la principessa Kate: “Colpite dal suo sguardo attento”

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