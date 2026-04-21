Un gruppo di insegnanti senza laurea, escluse da un concorso pubblico, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo e ottenuto ragione. La decisione ha portato alla sospensione delle procedure di selezione, rendendo necessario ripetere la gara d'appalto. La vicenda riguarda esclusivamente le candidate coinvolte e il procedimento di selezione pubblica, che dovrà essere avviato nuovamente.

Escluse dal concorso perché non provviste di laurea, hanno presentato ricorso, il Tar lo ha accolto e ora bisognerà rifare la selezione. Protagoniste di questa vicenda sono undici maestre della provincia di Ravenna che nel 2023 avevano chiesto di partecipare alla selezione pubblica indetta dal Comune di Russi per un posto di educatore d’infanzia che, col tempo e con lo scorrere della graduatoria, sono diventati due. Il posto, a tempo pieno e indeterminato, riguarda l’area servizi alla cittadinanza del Comune di Russi nell’ambito della fascia educativa dei nidi d’infanzia, cioè 0-3 anni. All’epoca il Comune decise di non accogliere la domanda delle maestre non laureate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Escluse dal concorso. Le maestre senza laurea hanno vinto al Tar. E ora va rifatta la selezione

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