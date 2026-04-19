Olbia divieto di balneazione in Costa Smeralda | qual è il litorale chiuso a turisti e bagnanti

Il Comune di Olbia ha deciso di vietare la balneazione in una zona della Costa Smeralda. La misura si è resa necessaria a causa di un'analisi delle acque che ha evidenziato parametri fuori norma. La restrizione riguarda un tratto di litorale frequentato da turisti e residenti, che non potranno fare il bagno fino a nuove comunicazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali attraverso un'ordinanza specifica.

Il Comune di Olbia ha emanato il divieto di balneazione in un'area della Costa Smeralda: qual è il litorale in cui le acque sono fuori norma?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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