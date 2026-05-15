Da quando è scoppiata la guerra, le autorità russe hanno deciso di utilizzare i detenuti delle carceri per lavori legati allo sforzo bellico. Molti di loro sono stati trasferiti in aree di frontiera o impiegati in attività che supportano le operazioni militari. Nel frattempo, alcune prigioni hanno registrato un calo di popolazione, con spazi che si sono svuotati. La presenza di detenuti nelle zone di guerra e le variazioni nelle carceri rappresentano elementi che mostrano un legame tra il sistema penitenziario e le esigenze militari.

Dall’invasione dell’ Ucraina da parte della Russia, Mosca ha preso una scelta: impiegare i detenuti in carcere nell’industria bellica affinché sia possibile continuare a sostenere la guerra. Per questa ragione si è verificata una riduzione significativa della popolazione carceraria negli ultimi cinque anni di conflitto, di circa 180 mila unità. La Russia ha deciso di mandare ognuno di loro a combattere sul fronte ucraino. L’attuale situazione in cui versano le carceri è stata confermata dal capo del servizio penitenziario federale russo, Arkady Gostev. Perché in Russia i detenuti vengono mandati sul fronte?. La scelta si è rivelata obbligata per Mosca, costringendo il Paese a intensificare il reclutamento nelle carceri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Russia, carceri svuotate e detenuti sul fronte: la guerra inizia a pesare?

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