Rugby su Sky e NOW il programma del weekend | Galles-Italia nel Sei Nazioni Femminile Zebre e Benetton in URC La Rochelle-Tolosa nel Top 14

Nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio, le piattaforme Sky Sport Max e Sky Sport Mix trasmetteranno diverse partite di rugby internazionale. Tra gli incontri in programma ci sono il match tra Galles e Italia nel Sei Nazioni Femminile, le partite delle squadre italiane Zebre e Benetton nell’ultima giornata della regular season dell’URC, e la sfida tra La Rochelle e Tolosa nel Top 14. La partita tra Galles e Italia si svolgerà al Cardiff Arms Park.

Sabato 16 e domenica 17 maggio un fine settimana ricco di rugby internazionale su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, con le Azzurre al Cardiff Arms Park e l’ultima giornata di regular season dello United Rugby Championship. Un sabato e una domenica all’insegna del rugby internazionale. Sky Sport e NOW offrono nel weekend del 16 e 17 maggio un programma denso, con le Azzurre protagoniste nel Sei Nazioni Femminile, i club italiani in campo nell’ultima giornata di regular season dello United Rugby Championship e il grande duello tra La Rochelle e Tolosa nel Top 14 francese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Verso il Sei Nazioni: lo speciale dedicato agli Azzurri

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