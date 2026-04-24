Rugby su Sky | Italia-Scozia nel Sei Nazioni femminile e sfide URC nel weekend

Dal 24 al 26 aprile, Sky e NOW trasmetteranno diverse partite di rugby internazionale e nazionale. Le nazionali femminili del Sei Nazioni si sfideranno a Parma, con l’Italia e la Scozia in campo. Nel weekend sono previste anche sfide del campionato europeo delle franchigie, con le Zebre e il Benetton impegnate in incontri di United Rugby Championship, insieme alle partite del Top 14.

Dal 24 al 26 aprile grande rugby internazionale su Sky e NOW: Azzurre in campo a Parma, spazio anche a Zebre, Benetton e Top 14. Prosegue la stagione del grande rugby internazionale su Sky e in streaming su NOW, con un fine settimana ricco di appuntamenti tra Sei Nazioni femminile, United Rugby Championship e Top 14 francese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La programmazione si apre venerdì 24 aprile con lo United Rugby Championship.🔗 Leggi su Sportface.it

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