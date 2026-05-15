Rubavano orologi di lusso in Spagna | 12 arresti a Napoli Le immagini delle rapine VIDEO

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato di Napoli ha arrestato 12 persone in un’operazione che riguarda un gruppo coinvolto in rapine di orologi di lusso. Le indagini hanno portato alla cattura di soggetti originari di Napoli, responsabili di aver commesso furti in diverse località turistiche in Spagna, tra cui Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma de Mallorca. Sono state diffuse anche alcune immagini delle rapine, che sono state registrate durante i colpi.

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