Rubate le moto dei bimbi colpo da 60 mila euro | Il secondo in pochi giorni che amarezza
Nella serata di giovedì 14 maggio, intorno alle 22, il MotoClub di Ponte Nossa è stato preso di mira da ladri che hanno rubato alcune moto appartenenti ai bambini. Si tratta del secondo furto in poche settimane, con un valore complessivo stimato intorno ai 60 mila euro. L'episodio ha causato grande sconcerto tra i membri del club, che si sono trovati nuovamente ad affrontare un episodio simile, con conseguenze sia economiche sia emotive.
Ponte Nossa. Un colpo durissimo, sul piano economico ma anche umano. Il MotoClub di Ponte Nossa è stato nuovamente preso di mira dai ladri nella serata di giovedì 14 maggio, intorno alle 22.30. Un furto pesante, da circa 60 mila euro di danni complessivi, che ha svuotato la struttura di mezzi, attrezzature e materiali utilizzati per l’attività sportiva dei più piccoli. Nel bottino sono finite cinque mini moto, una Honda, una Ktm 65, due generatori, due motoseghe e un carrello attrezzi. Non solo: i ladri hanno portato via anche tutto il materiale presente nel locale ristoro, tra cui caschi, guanti, stivali, pantaloni e occhiali tecnici. La sede è rimasta sottosopra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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