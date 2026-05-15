Rubate le moto dei bimbi colpo da 60 mila euro | Il secondo in pochi giorni che amarezza

Nella serata di giovedì 14 maggio, intorno alle 22, il MotoClub di Ponte Nossa è stato preso di mira da ladri che hanno rubato alcune moto appartenenti ai bambini. Si tratta del secondo furto in poche settimane, con un valore complessivo stimato intorno ai 60 mila euro. L'episodio ha causato grande sconcerto tra i membri del club, che si sono trovati nuovamente ad affrontare un episodio simile, con conseguenze sia economiche sia emotive.

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