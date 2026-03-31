Furgone forzato mentre sono a pranzo | colpo da 17 mila euro in pochi minuti

Durante l’orario di pranzo, a Tavagnacco, un furgone viene forzato e vengono rubati attrezzi da lavoro per un valore di circa 17 mila euro. L’episodio si verifica mentre gli operai sono fuori dal luogo di lavoro, e i ladri agiscono in pochi minuti. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando eventuali testimoni o telecamere di sorveglianza nella zona.

Sette cassette di attrezzi professionali spariscono da un mezzo aziendale lasciato in sosta durante una pausa pranzo. Il bottino, tra trapani, avvitatori e accessori da lavoro, ha un valore stimato di circa 17 mila euro Colpiscono in pochi minuti, mentre gli operai sono a pranzo. Succede a Tavagnacco: un furgone viene forzato e spariscono attrezzi da lavoro per circa 17 mila euro. Il materiale viene però ritrovato poco dopo in un campo alla periferia ovest di Udine. Tutto accade nei giorni scorsi, quando i dipendenti di una ditta lasciano il furgone aziendale parcheggiato in una via pubblica del centro durante la pausa pranzo. Al ritorno, la scoperta: ignoti avevano forzato il portellone del mezzo, portando via sette cassette di attrezzi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Furgone forzato mentre sono a pranzo: colpo da 17 mila euro in pochi minuti Articoli correlati Guadagna 400 euro in pochi giorni da disoccupata, ma non poteva: perché ora deve restituire 10 mila euro di NaspiHa lavorato solo pochi giorni, guadagnando meno di 400 euro, ma ora dovrà restituire oltre 10. Gelo in arrivo: le stufette elettriche più vendute sono in sconto. Scaldi casa in 5 minuti con pochi euroIl freddo e le basse temperature ormai ci accompagnano da alcune settimane e per affrontare al calduccio anche le giornate più gelide le stufette...