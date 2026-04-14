Portati via contanti e gioielli secondo colpo in pochi giorni | in via Bonomea è allarme truffe

Nella zona di via Bonomea si sono verificati due episodi di furto in pochi giorni, entrambi concentrati nel settore dei contanti e dei gioielli. L'ultimo episodio, avvenuto il 13 aprile, ha portato a un nuovo allarme tra residenti e commercianti. Le autorità continuano le indagini per identificare i responsabili di questi furti ripetuti.

L'ultimo episodio avvenuto in via Bonomea risaliva a qualche giorno fa, ma con il “colpo” messo a segno ieri 13 aprile ecco che nella zona si può parlare di allarme. Nella serata di ieri ignoti truffatori hanno raggirato una donna residente in una delle abitazioni nella parte alta della strada.🔗 Leggi su Triesteprima.it Ancora allarme bomba al centro Poste di Catania: è il secondo in pochi giorniABBONATI A DAYITALIANEWS Scatta la procedura di sicurezza nella notte Nuovo episodio di tensione al centro di smistamento delle Poste nella zona... Secondo allarme bomba in pochi giorni al centro smistamento delle Poste, indagini in corsoIl plico era stato confezionato in maniera tale da fare scattare l'allarme e fare sospendere l'attività durante le verifiche da parte degli...