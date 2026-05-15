Rubano due cimeli di Raffaella Carrà poi il gesto che nessuno si aspettava

Una scoperta amara quella della domenica mattina dell’11 maggio 2026, quando Giovanni Gioia e altri due individui sono stati accusati di aver sottratto due cimeli appartenuti a Raffaella Carrà. Gli oggetti, che si trovavano in un locale pubblico, sono stati trafugati senza autorizzazione e sono stati ritrovati successivamente in un appartamento di proprietà di uno dei sospettati. La polizia ha avviato le indagini, che hanno portato al loro arresto e al sequestro dei beni rubati.

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Una scoperta amara quella della domenica mattina dell’11 maggio 2026, quando Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprietari di una delle più importanti collezioni private dedicate a Raffaella Carrà, si sono trovati davanti a un’assenza che ha spezzato il cuore prima ancora che scattasse l’indignazione: erano state rubate Due cinture, due accessori a cui erano molto legati. Ma alla fine, tutto si è risolto nel migliore dei modo. La mostra “Rumore”, allestita alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto dal 18 aprile al 10 maggio, aveva accolto migliaia di visitatori desiderosi di immergersi nell’universo estetico e culturale di una delle icone più amate del nostro paese. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Rubano due cimeli di Raffaella Carrà, poi il gesto che nessuno si aspettava ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rubano le cinture di Raffaella Carrà, poi si pentono: la lettera nel pacco dopo il furto alla mostraDentro al pacco, oltre alle due cinture sottratte alla mostra «Rumore», c’era anche un biglietto. Raffaella Carrà, colpo grosso alla mostra: rubati i cimeliSan Benedetto (Ascoli Piceno), 11 maggio 2026 – Raffaella Carrà, un pezzo di storia d’Italia e un pezzo di ognuno di noi: la sua morte è stato uno... Restituite le cinture rubate di Raffaella Carrà, i ladri le hanno spedite con una letteraSono state restituite le cinture rubate alla mostra Rumore dedicata a Raffaella Carrà a San Benedetto del Tronto ... fanpage.it Raffaella Carrà, le cinture rubate tornano sui rispettivi abiti: spedite in un pacco anonimo al Comune di San Benedetto del TrontoSono state ritrovate le due cinture appartenenti agli storici abiti di scena di Raffaella Carrà che erano state rubate nei giorni scorsi dalla mostra 'Rumore', ospitata presso la Palazzina Azzurra di ... adnkronos.com