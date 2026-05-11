Durante la mostra dedicata a Raffaella Carrà, sono stati rubati diversi cimeli appartenuti alla cantante e presentati in esposizione. L’evento si è svolto a San Benedetto, in provincia di Ascoli Piceno, e si è verificato il 11 maggio 2026. Le opere trafugate includono costumi, premi e altri oggetti personali, che sono stati sottratti senza che siano stati registrati dettagli specifici sulla dinamica del furto.

San Benedetto (Ascoli Piceno), 11 maggio 2026 – Raffaella Carrà, un pezzo di storia d’Italia e un pezzo di ognuno di noi: la sua morte è stato uno choc per un Paese intero, orfano del suo ’ Rumore ’. E proprio ’Rumore’ si chiama la mostra che a San Benedetto del Tronto ha voluto celebrarla, una delle prime allestite dopo la sua scomparsa: c’è però chi è rimasto un po’ troppo affascinato dal mitico caschetto biondo, tanto da portarsi a casa un pezzetto dell’esposizione in suo onore allestita alla Palazzina Azzurra. Cosa hanno rubato i ladri. Due cinture di Swarovski sono state trafugate dalla mostra omaggio alla showgirl, pensato per ripercorrere la sua folgorante carriera attraverso gli abiti e gli accessori di scena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffaella Carrà, colpo grosso alla mostra: rubati i cimeli

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