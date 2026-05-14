Rubano le cinture di Raffaella Carrà poi si pentono | la lettera nel pacco dopo il furto alla mostra

Qualcuno ha rubato due cinture dalla mostra intitolata «Rumore» e, successivamente, ha inviato un pacco con le stesse cinture e una lettera anonima. La missiva, trovata all’interno del pacco, esprime un gesto di pentimento e la volontà di restituire gli oggetti sottratti. La scoperta è avvenuta poco dopo il furto, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla provenienza del pacco o sull’identità di chi lo ha inviato.

Dentro al pacco, oltre alle due cinture sottratte alla mostra «Rumore», c’era anche un biglietto. Una lettera anonima scritta chi ha deciso di rimettere a posto le cose, dopo essersi evidentemente pentito del furto. Il pacco sarebbe stato spedito dal Nord Italia, spiega il Resto del Carlino, e indirizzata alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, dove gli accessori di scena originali di Raffaella Carrà con cristalli Swarovski erano stati portati via al termine dell’esposizione intitolata “Rumore” nei giorni scorsi. Come è avvenuta la restituzione delle cinture. La consegna è avvenuta la mattina del 14 maggio 2026. La Palazzina Azzurra a quell’ora era chiusa e il postino, non trovando nessuno, ha lasciato il plico negli uffici comunali. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Furto alla mostra su Raffaella Carrà, sparite due cinture originali dagli abiti di scena(Adnkronos) – Scoperta amara all'apertura dell'ultima giornata della mostra 'Rumore', dedicata a Raffaella Carrà.

Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà: rubate due cinture Swarovski dall’esposizione “Rumore”A San Benedetto del Tronto, dove nelle ultime settimane era stata allestita la mostra Rumore dedicata alla celebre showgirl, sono sparite due cinture...

Le cinture di Raffaella Carrà rubate tornano in un pacco anonimoLe due cinture di scena di Raffaella Carrà, rubate dalla mostra ‘Rumore’ a San Benedetto del Tronto, sono state ritrovate e restituite. Un pacco anonimo recapitato agli uffici comunali ha permesso ai ... it.blastingnews.com

Raffaella Carrà, le cinture rubate tornano sui rispettivi abiti: spedite in un pacco anonimo al Comune di San Benedetto del TrontoSono state ritrovate le due cinture appartenenti agli storici abiti di scena di Raffaella Carrà che erano state rubate nei giorni scorsi dalla mostra 'Rumore', ospitata presso la Palazzina Azzurra di ... adnkronos.com