Tenta di rubare 20 metri di cavi di rame da una centrale idrica | arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Misterbianco mentre tentava di rubare circa 20 metri di cavi di rame da una centrale idrica. L’intervento dei militari, coordinato con la centrale operativa, ha portato all’arresto durante il tentativo di furto. L’indagato è stato portato in caserma e dovrà rispondere di furto aggravato.