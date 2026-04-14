Tenta di rubare 20 metri di cavi di rame da una centrale idrica | arrestato 33enne
Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Misterbianco mentre tentava di rubare circa 20 metri di cavi di rame da una centrale idrica. L’intervento dei militari, coordinato con la centrale operativa, ha portato all’arresto durante il tentativo di furto. L’indagato è stato portato in caserma e dovrà rispondere di furto aggravato.
I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 33enne di Catania, accusato di furto aggravato, al termine di un intervento svolto in coordinamento con la centrale operativa.L'intervento è scattato, a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112 da parte di una.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, tenta di tagliare cavi di rame da una cabina elettrica: arrestato 34enneNegli ultimi giorni diversi interventi hanno permesso agli agenti della Questura di Catania di sventare vari tentativi di furto.
Tenta di rubare alcolici, un aspirapolvere e una macchina da caffè, arrestatoSarzana, 30 gennaio 2026 – Un tentativo di furto organizzato si è trasformato in una rapina con feriti al centro commerciale 'Centro Luna' di...
Agente fuori servizio nota movimenti tipici di un tentativo di scippo e arresta il borseggiatore - facebook.com facebook
Landini firma il contratto sulla scuola e tenta di uscire dall'autoisolamento. Di @riccardocarly x.com