Catania arrestato mentre ruba cavi di rame | proseguono i controlli in città

A Catania, un uomo è stato arrestato mentre cercava di rubare cavi di rame. L'intervento della polizia è stato possibile grazie a un sistema foto-trappola che ha individuato il sospetto. I controlli nelle strade della città continuano senza interruzioni, con l'obiettivo di contrastare i furti di materiale metallico. La polizia ha eseguito l’arresto sul posto.

Proseguono senza sosta i controlli contro i furti di cavi di rame in città. Nei giorni scorsi gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno arrestato un uomo di 34 anni, pluripregiudicato catanese, sorpreso all’interno di una cabina tecnica situata in via Fabio Filzi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era già riuscito a tagliare circa otto metri di cavi elettrici e a sottrarre due batterie quando è stato individuato dagli agenti. Il malvivente è stato fermato proprio mentre stava tentando di uscire dal locale tecnico. Decisivo è stato un moderno sistema di foto-trappola installato all’interno della cabina, predisposto proprio per contrastare i furti e identificare eventuali intrusi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

