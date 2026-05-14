Radio il primato di Rtl 102.5 | 6,5 milioni di ascoltatori ogni giorno
Ogni giorno, oltre 6,5 milioni di persone ascoltano Rtl 102.5, rendendola la radio più ascoltata nel paese. Il gruppo raggiunge complessivamente circa 9 milioni di ascoltatori totali, grazie alla combinazione delle sue emittenti. I dati sono stati comunicati dall’azienda, che ha fornito anche i numeri delle diverse emittenti che contribuiscono a mantenere questo primato. La diffusione e gli ascolti sono stati rilevati attraverso sistemi di rilevazione ufficiali e analisi di mercato.
? Punti chiave Come fa il gruppo a raggiungere 9 milioni di ascoltatori totali?. Quali sono i numeri delle emittenti che supportano il primato?. Perché il segmento del quarto d'ora è diventato così strategico?. Come influenzerà l'evoluzione tecnologica questo enorme ecosistema radiofonico?.? In Breve Radio Zeta conta oltre 1,110 milioni di ascoltatori giornalieri.. Radiofreccia registra una presenza costante di 1,3 milioni di utenti.. L'intero gruppo supera i 9 milioni di ascoltatori totali giornalieri.. Il segmento del quarto d'ora raggiunge 508 mila utenti.. Oltre 6,5 milioni di ascoltatori si affidano quotidianamente a Rtl 102.5 in Italia, secondo i dati più recenti della rilevazione Audiradio che confermano il primato del network nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
La mia intervista a RTL 102.5 | 5 marzo 2026
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