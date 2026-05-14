Radio il primato di Rtl 102.5 | 6,5 milioni di ascoltatori ogni giorno

Ogni giorno, oltre 6,5 milioni di persone ascoltano Rtl 102.5, rendendola la radio più ascoltata nel paese. Il gruppo raggiunge complessivamente circa 9 milioni di ascoltatori totali, grazie alla combinazione delle sue emittenti. I dati sono stati comunicati dall’azienda, che ha fornito anche i numeri delle diverse emittenti che contribuiscono a mantenere questo primato. La diffusione e gli ascolti sono stati rilevati attraverso sistemi di rilevazione ufficiali e analisi di mercato.

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