Il difensore del Napoli ha commentato il momento della squadra durante un'intervista rilasciata a Radio CRC. Ha affermato che il club rappresenta una vera e propria casa per lui e ha espresso la convinzione che la squadra meriti di qualificarsi alla Champions League. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione attuale del Napoli e sulla propria esperienza con il club, senza ulteriori dettagli o analisi. La dichiarazione si inserisce nel contesto del percorso della squadra in questa stagione.

Amir Rrahmani, difensore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC sul momento che si vive in casa partenopea: “200 presenze in azzurro? Napoli è casa mia, lo dico da tanti anni. Ormai è la mia prima casa, non lo è più il Kosovo! Ci alleniamo, siamo sempre qui a Castel Volturno, è diventata davvero una casa. Prossimo obiettivo 300 presenze? Più presenze faccio, meglio è, sia per la società che per me, perché vuol dire che sono capace. Un altro obiettivo è, ovviamente, avere meno infortuni. Gol nel finale di campionato? Speriamo, la gara col Pisa è molto importante. Servono punti per centrare la Champions. Chi mi ha messo più in difficoltà? Ci sono molti attaccanti forti, sia in Italia che in Champions. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rrahmani: “Napoli casa mia, meritiamo la qualificazione in Champions”

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