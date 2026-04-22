Il difensore torna in gruppo dopo un infortunio e si prepara a riprendere il suo ruolo nella squadra. La sua presenza permette al tecnico di avere più opzioni in difesa, rafforzando la linea arretrata in vista delle prossime partite importanti. La sua assenza aveva costretto a modificare le scelte tattiche, ma ora la squadra può contare sul suo ritorno. La sua disponibilità rappresenta un punto di svolta per le sfide future.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un rientro che vale doppio. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Amir Rrahmani è pronto a riprendersi il centro della difesa azzurra nella sfida contro la Cremonese. Ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come il suo recupero arrivi in un momento delicato, dopo il crollo contro la Lazio. Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, sottolinea l’importanza del difensore kosovaro negli equilibri della squadra. E sempre Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport certifica con i numeri quanto la sua assenza abbia pesato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, torna Rrahmani: Conte ritrova il suo pilastro per blindare la Champions”

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Una raccolta di contenuti

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