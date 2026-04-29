Corriere dello Sport | Rrahmani guida il Napoli Leader difensivo verso la Champions

Il Napoli si presenta al momento più importante della stagione rafforzato da una difesa affidabile, con il difensore centrale che si distingue come punto di riferimento. La squadra ha mostrato compattezza e sicurezza, elementi fondamentali in vista delle prossime partite in Champions League. La presenza di Rrahmani tra i titolari ha contribuito a rafforzare la linea difensiva, rendendo la formazione più stabile e pronta alle sfide future.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ritrova solidità e certezze nel momento decisivo della stagione, e non è un caso. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il ritorno di Amir Rrahmani coincide con la ritrovata compattezza difensiva, certificata dal 4-0 contro la Cremonese. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come il kosovaro sia il vero punto di riferimento della retroguardia, un leader silenzioso ma determinante. Il suo peso è evidente nei numeri. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come, in sua assenza, il Napoli abbia subito il 68% dei gol stagionali: un dato che racconta più di ogni analisi tecnica.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Rrahmani guida il Napoli. Leader difensivo verso la Champions” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, torna Rrahmani: Conte ritrova il suo pilastro per blindare la Champions” Rrahmani torna al comando: il Napoli ritrova il suo leader difensivo"> Il Napoli ritrova Amir Rrahmani e non si tratta di un recupero come gli altri. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, oggi di nuovo in campo con la novità Rrahmani; Torna il leader della difesa del Napoli: Conte rilancia Rrahmani per blindare la Champions; Napoli-Cremonese, previsto il ritorno da titolare di Rrahmani; NAPOLI, SVOLTA IN DIFESA: RRAHMANI SI CANDIDA PER IL RITORNO DAL 1’ CONTRO LA CREMONESE. Corriere dello Sport: Napoli, torna Rrahmani: Conte ritrova il suo pilastro per blindare la ChampionsLa Cremonese non sarà un avversario semplice. In piena lotta salvezza, la squadra di Giampaolo arriverà al Maradona con motivazioni altissime. Un testacoda che nasconde insidie, soprattutto per un ... napolipiu.com Conte ritrova un titolarissimo per la Cremonese: Rrahmani pronto a partire dal 1'Secondo il Corriere dello Sport, cresce la possibilità di rivedere Amir Rrahmani dal primo minuto nella sfida tra Napoli e Cremonese. tuttonapoli.net Corriere della Sera. . L’appuntamento fa parte di Lezioni di Poesia, un ciclo di incontri che intende proporre analisi e riflessioni sui grandi protagonisti della poesia italiana e internazionale. “Lezioni di Poesia” è realizzato dalla Fondazione Corriere della Sera c - facebook.com facebook Nato, corsa per salvare il summit dalle minacce di Trump @GiuseppeSarcina, @Corriere x.com