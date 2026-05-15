Rovereto si prepara agli Europei U18 | dalla Provincia oltre 900mila euro per il palazzetto

Rovereto si avvicina all’appuntamento degli Europei U18 di basket, evento che coinvolgerà le squadre giovanili di diverse nazioni. Per garantire le migliori condizioni possibili, la Provincia ha stanziato oltre 900.000 euro destinati ai lavori di ristrutturazione e miglioramento del palazzetto dello sport della città. I fondi sono stati approvati con l’obiettivo di rendere la struttura adeguata agli standard richiesti per l’organizzazione di competizioni di livello europeo. I lavori partiranno nelle prossime settimane e si concluderanno prima dell’inizio della manifestazione.

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