Rovereto | 700 firme per vietare l’uso di animali nell’elemosina

A Rovereto sono state raccolte circa 700 firme per chiedere il divieto di utilizzare animali durante le attività di elemosina. I cittadini intendono modificare alcune norme del regolamento di polizia urbana e si sono rifatti all'esempio di Trento, dove sono state adottate misure simili. La questione riguarda l’impiego di animali come strumenti nelle richieste di elemosina, e la proposta di modifica mira a regolamentare questa pratica. La discussione si inserisce nel contesto delle norme locali sulla tutela degli animali e sulla convivenza urbana.

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? Domande chiave Quali norme del regolamento di polizia urbana vogliono cambiare i cittadini?. Perché l'esempio di Trento è diventato il punto di riferimento?. Chi guida la raccolta firme per proteggere gli animali a Rovereto?. Come influirà la petizione sulla decisione politica della sindaca?.? In Breve Barbara Battisti dell'associazione Le Fusa guida la raccolta firme a Rovereto.. Regolamento di polizia urbana risale al 1925 con aggiornamento nel 2016.. L'iniziativa punta a modificare l'articolo 8 bis del regolamento comunale.. Il modello normativo proposto ricalca le restrizioni già adottate a Trento.. Oltre settecento firme raccolte finora a Rovereto per chiedere alla sindaca e all’amministrazione comunale il divieto assoluto di utilizzare cani e altri animali nelle attività di elemosina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovereto: 700 firme per vietare l’uso di animali nell’elemosina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elemosina con i cani, in tutti i casi c'è un controllo per il benessere degli animaliMercoledì la polizia locale su segnalazione ha fatto un sopralluogo in centro a Mestre dove ha trovato una donna che domandava la carità con un... Animali in vendita alla Fiera di Casamassima, Lav e associazioni: "Pratica inaccettabile e da vietare"La vendita di piccoli animali in alcune bancarelle della fiera di Santa Croce a Casamassima, a pochi km da Bari, ha provocato polemiche tra chi...