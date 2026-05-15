Rottamazione cartelle Ader Zicari chiede delibera urgente entro il 15 giugno
Una consigliera comunale dell'Udc ha inviato una lettera ai vertici dell'amministrazione locale, tra cui il presidente del Consiglio, il dirigente responsabile e il segretario comunale, chiedendo di adottare la misura di rottamazione delle cartelle affidate all'Ader dal 2000 al 2023. La richiesta riguarda l’approvazione di una delibera urgente da approvare entro il 15 giugno, in modo da consentire l’adesione alla procedura di definizione agevolata dei debiti.
Rottamazione delle cartelle affidate all'Ader dal 2000 al 2023. La consigliera comunale dell'Udc Roberta Zicari ha scritto al presidente del Consiglio, al dirigente competente e al segretario comunale per chiedere di aderire alla misura."Qualora non bastasse una delibera dirigenziale o sindacale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Rottamazione cartelle, Zicari sollecita il voto sul regolamentoDurante la riunione di ieri pomeriggio la presidente della sesta commissione consiliare, Roberta Zicari, ha trasmesso all’ufficio di presidenza la...
Rottamazione delle cartelle, Zicari: “Regolamento pronto ma manca il parere del dirigente”La consigliera chiede chiarimenti sugli ostacoli tecnici e contabili: “Se non si può autorizzare, si spieghino i motivi” La consigliera comunale...
Rottamazione quinquies estesa anche per le cartelle dei Comuni (Imu, Tari e multe): domande entro ottobreIl Senato approva l'estensione ai tributi locali. Pagamenti dilazionabili in 9 anni, ma attenzione alle esclusioni. ilcrivello.it
Rottamazione cartelle, verso l’estensione a Imu, Tari e multeLa rottamazione delle cartelle potrebbe allargarsi anche ai tributi locali. Un emendamento al decreto fiscale, attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato, punta infatti a includere ne ... quotidianodiragusa.it