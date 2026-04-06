Rottamazione delle cartelle Zicari | Regolamento pronto ma manca il parere del dirigente

La consigliera comunale Roberta Zicari, recentemente entrata nel gruppo Udc, ha espresso preoccupazione riguardo alla procedura di rottamazione delle cartelle. Ha chiesto chiarimenti sul fatto che, nonostante il regolamento sia pronto, manchi ancora il parere favorevole da parte dei responsabili degli uffici comunali. La questione è stata sollevata in un momento in cui si discute di aggiornamenti amministrativi sulla questione fiscale locale.

La consigliera chiede chiarimenti sugli ostacoli tecnici e contabili: “Se non si può autorizzare, si spieghino i motivi” La consigliera comunale Roberta Zicari, da pochi giorni in quota Udc, interviene sulla questione della rottamazione delle cartelle, chiedendo spiegazioni sul mancato parere favorevole da parte degli uffici comunali. “La situazione è chiara – scrive – abbiamo presentato il regolamento per consentire la rottamazione degli avvisi dal 2018 al 2023, anche in corso di lite. Il testo è mutuato dal modello predisposto dall’Ifel, la fondazione che supporta l’Anci, quindi non presenta profili di illegittimità”. “Resta da capire – aggiunge – perché il dirigente non abbia espresso parere favorevole. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Rottamazione cartelle, Zicari sollecita il voto sul regolamentoDurante la riunione di ieri pomeriggio la presidente della sesta commissione consiliare, Roberta Zicari, ha trasmesso all’ufficio di presidenza la... Leggi anche: Pellezzano, via libera alla rottamazione delle cartelle locali: approvato il regolamento Si parla di: Rottamazione cartelle, Zicari sollecita il voto sul regolamento. Rottamazione cartelle, Zicari sollecita il voto sul regolamentoDurante la riunione di ieri pomeriggio la presidente della sesta commissione consiliare, Roberta Zicari, ha trasmesso all’ufficio di presidenza la proposta di regolamento sulla Rottamazione delle car ... agrigentonotizie.it Rottamazione quinquies ultime ore per aderire e cancellare cartelle pendentiRottamazione quinquies 2026: come funziona, a chi conviene, entro quando La nuova rottamazione quinquies permette ai contribuenti italiani con cartell ... assodigitale.it