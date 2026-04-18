Rottamazione-quinquies | guida per chiudere i debiti entro il 30 4
I contribuenti che devono sanare vecchi debiti fiscali hanno fino al 30 aprile per presentare la richiesta di adesione alla Rottamazione-quinquies. Questa misura permette di chiudere i debiti pendenti con il fisco mediante il pagamento di somme ridotte o rateizzate. La procedura riguarda chi ha già presentato istanze precedenti o si trova in situazioni di debito non ancora regolarizzate. La scadenza rappresenta l’ultima occasione per accedere a questa opportunità.
I contribuenti che devono regolarizzare vecchi debiti fiscali hanno tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda di adesione alla nuova Rottamazione-quinquies. La procedura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 1992025), permette di sanare carichi affidati in riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 attraverso modalità di pagamento estremamente semplificate. La guida pratica per navigare tra le procedure online dell'Agenzia delle entrate-Riscossione Accedere ai .🔗 Leggi su Ameve.eu
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