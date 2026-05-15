Rotondella i volontari | ‘Chiusura sede Agata decisa via WhatsApp

A Rotondella, i volontari hanno appreso che la sede di Agata è stata chiusa tramite un messaggio su WhatsApp, senza consultazioni o comunicazioni ufficiali precedenti. La decisione è stata presa dal nuovo direttivo, che ha convocato un'assemblea senza coinvolgere i soci in anticipo. Questa modalità ha sollevato interrogativi tra i volontari, che si chiedono come sia stata possibile una decisione così importante senza un confronto preventivo con gli attori coinvolti.

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? Domande chiave Come è stata possibile chiudere la sede senza consultare i volontari?. Perché il nuovo direttivo ha escluso i soci dall'assemblea decisiva?. Chi ha deciso di non informare la famiglia della fondatrice?. Dove finiranno i fondi raccolti dai cittadini di Rotondella negli anni?.? In Breve Decisione comunicata via WhatsApp il 17 aprile dal nuovo direttivo dell'Associazione.. Volontari coinvolti Giusy Gentile, Elena Gentile, Sara Ripoli, Carmela D’Armento, Giusy Battafarano e Loris Lorenzi.. Risorse raccolte dal gruppo locale di Rotondella trasferite interamente alla sede di Marconia.. Attività iniziata nel dicembre 2022 per onorare la memoria di Laura Pastore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rotondella, i volontari: ‘Chiusura sede Agata decisa via WhatsApp ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Comunità Santiago, chiusura decisa col comitato di esperti"Una determina del comune ha di recente interrotto l’attività della Comunità educativa per minori ‘Santiago’ di Renazzo, facendo riferimento a fatti... Leggi anche: Decisa la chiusura delle scuole a Montesilvano per l'allerta meteo diramata