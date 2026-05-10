Comunità Santiago chiusura decisa col comitato di esperti

Il comune ha deciso di chiudere l’attività della Comunità educativa per minori ‘Santiago’ di Renazzo, con una determina recente. La decisione arriva dopo che, a partire da aprile 2025, si sono verificati due incendi nella struttura, e sono stati effettuati sopralluoghi e richieste di chiarimenti da parte dell’amministrazione. La comunità rimane inattiva mentre si attende un intervento del comitato di esperti incaricato di valutare la situazione.

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Una determina del comune ha di recente interrotto l’attività della Comunità educativa per minori ‘Santiago’ di Renazzo, facendo riferimento a fatti accaduti da aprile 2025, parlando di due incendi, allontanamento di minori e richieste di chiarimenti e sopralluoghi dalla municipalità. Abbiamo incontrato il sindaco Edoardo Accorsi, che ha replicato alle dichiarazioni fatte dalla direzione della Cooperativa Triskele che gestisce la Comunità, dopo la decisione. "Questo è il loro punto di vista – risponde Accorsi – Se ritengono che il provvedimento adottato dal comune, che si basa su un comitato degli esperti e valutazione e su tutti gli eventi successi, non abbia i presupposti, si tutelino con gli strumenti che la legge gli permette di avere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Comunità Santiago, chiusura decisa col comitato di esperti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Decisa la chiusura delle scuole a Montesilvano per l'allerta meteo diramata Il Comune chiude la comunità SantiagoUna serie di circostanze hanno portato il Comune di Cento a interrompere l’attività della comunità educativa di Renazzo.