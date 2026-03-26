Il sindaco di Montesilvano ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole per venerdì 27 marzo. La decisione è stata presa in seguito all’allerta meteo diffusa dal Centro funzionale dell’Abruzzo. L’ordinanza riguarda tutte le istituzioni scolastiche della città, che rimarranno chiuse per tutta la giornata. La misura si è resa necessaria in conseguenza delle previsioni di condizioni meteorologiche avverse.

Decisa anche la chiusura delle scuole a Montesilvano. Firmata dal sindaco Ottavio De Martinis l’ordinanza con cui è stata disposta la chiusura degli istituti per la giornata di venerdì 27 marzo, in virtù dell’allerta meteo diramata dal Centro funzionale dell’Abruzzo, che prevede, si legge nello stesso atto, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e venti forti e dunque rischio idrogeologico. Una chiusura che interessa le scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, sia pubbliche che private. Condizioni meteo avverse che, secondo il bollettino, potrebbero protrarsi anche nella giornata di sabato 28 e per le quali era stata già disposta la chiusura della riserva naturale Santa Filomena, dei parcheggi vicini, oltre che dei parchi e giardini pubblici e del cimitero comunale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Decisa la chiusura delle scuole a Montesilvano per l'allerta meteo diramata

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