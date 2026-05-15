Rossana si distingue tra i dieci finalisti nazionali dell’edizione 2025 dei Dance Music Awards, grazie alla sua performance come vocalist. La competizione coinvolge artisti provenienti da diverse parti del paese, selezionati tra numerosi candidati. La categoria di riferimento è dedicata ai migliori vocalist nel settore della musica dance. La partecipazione rappresenta un passo importante nella carriera dell’artista, che ha ottenuto il riconoscimento attraverso una selezione rigorosa e una finale che si svolgerà prossimamente.

Roxy Vocalist è tra le dieci finaliste nazionali all’edizione 2025 dei Dance Music Awards. Per il secondo anno consecutivo Rossana Moratti, in arte Roxy Vocalist, conquista un posto tra le migliori vocalist d’Italia, confermandosi tra le performer femminili più apprezzate del panorama dance e nightlife italiano. E’ un risultato importante e tutt’altro che scontato, arrivato dopo il grande successo ottenuto nel 2024, anno in cui Roxy Vocalist ha raggiunto il secondo posto nazionale grazie al sostegno del pubblico e degli operatori del settore. Cantante, vocalist e presentatrice professionista, bresciana d’origine e romagnola d’adozione, Roxy Vocalist porta avanti da anni un percorso artistico costruito tra club, eventi, spettacoli e format live in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rossana cerca l’acuto tra i migliori vocalist

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