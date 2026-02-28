LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | Franzoni cerca l’acuto i pettorali di partenza

Oggi si svolge a Garmisch la discesa libera valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026, con la partenza fissata questa mattina. La gara vede in pista atleti di diversi paesi, con Franzoni tra i favoriti che cerca di migliorarsi. Sono stati pubblicati i pettorali di partenza e la competizione è in corso. La diretta viene aggiornata in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Garmisch, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Dopo le emozioni olimpiche si riparte nella storica località tedesca con gli azzurri che cercheranno di inscenare una nuova sfida Italia-Svizzera, duello che ha contraddistinto l'avvio del 2026. Appuntamento alle 11.15 con le prime discese sull'iconica pista Kandahar. Partenza prevista all'origine per le 11.45, ma a causa delle temperature più che primaverili registrate in queste ore l'organizzazione ha anticipato di mezz'ora lo start ufficiale. Primi numeri dunque favoriti a causa delle condizioni climatiche, con l'americano Bryce Bennet che aprirà le danze.