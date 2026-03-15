LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan cerca un acuto

Oggi si svolge la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza da Civitanova Marche e arrivo a San Benedetto del Tronto. La gara è in corso e tra i partecipanti c’è Jonathan Milan, che cerca di conquistare un acuto nella prova finale. La corsa si sta svolgendo nel territorio marchigiano e si sta seguendo in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto. In tutte le 61 edizioni della corsa almeno una tappa è arrivata nella città che oggi ospita il traguardo. Di 142 km, la frazione sembra favorire la volata e presenta un solo GPM, quello di Ripatransone (8.4 km al 4.6% medio). Questa salita termina ai -90 km, conclusa la discesa ci saranno 77 km completamente piatti. A 63 dall’arrivo si entrerà nel ciruito finale di San Benedetto del Tronto, che sarà affrontato cinque volte dai corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan cerca un acuto Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Arensman al comando, è il momento di Milan e GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sorprendente prestazione di Pellizzari! Tra poco Tiberi, Milan e GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Una selezione di notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it Le emozioni della tappa della Tirreno Adriatico sulle rampe dell'ascesa finale verso Camerino facebook Su #Rai2 in evidenza nel pomeriggio la gara ciclistica Tirreno-Adriatico che ha ottenuto il 5,9% di share con 562 mila spettatori. #AscoltiTv x.com