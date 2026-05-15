Roméo et Juliette | Verdi e Rossetti abbinano l' opera alla prosa sotto la firma di Paolo Valerio
È stato annunciato un nuovo spettacolo che combina l’opera e la prosa, risultato di una collaborazione tra due dei principali teatri storici della città. L’evento prevede due serate alternative dedicate a un “double bill” che unisce la rappresentazione di Roméo et Juliette di Charles Gounod e una produzione in prosa. La produzione, firmata da Paolo Valerio, coinvolge i teatri Verdi e Politeama Rossetti, due delle principali sale culturali della zona.
Annunciato come un inedito “double bill” tra la lirica e la prosa e prodotto in una delle rarissime e augurabili collaborazioni tra i due Teatri storici triestini - il Verdi e il Politeama Rossetti -, il connubio, proposto in serate alternative, tra l’opera Roméo e Juliette di Charles Gounod e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Ieri sera la prova generale di Roméo et Juliette. Domani si alza il sipario: Vi aspettiamo per vivere la storia d’amore più celebre di tutti i tempi, nella visione di Paolo Valerio. x.com