Roméo et Juliette | Verdi e Rossetti abbinano l' opera alla prosa sotto la firma di Paolo Valerio

È stato annunciato un nuovo spettacolo che combina l’opera e la prosa, risultato di una collaborazione tra due dei principali teatri storici della città. L’evento prevede due serate alternative dedicate a un “double bill” che unisce la rappresentazione di Roméo et Juliette di Charles Gounod e una produzione in prosa. La produzione, firmata da Paolo Valerio, coinvolge i teatri Verdi e Politeama Rossetti, due delle principali sale culturali della zona.

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