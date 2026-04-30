Verdi e Rossetti insieme per un Roméo et Juliette che guarda alla guerra nei Balcani
Dal 8 al 24 maggio, il Teatro Verdi e il Teatro Rossetti di Trieste uniranno le forze per portare in scena una doppia produzione dedicata a Romeo e Giulietta. La rappresentazione include l’opera “Roméo et Juliette” di Gounod e il testo in prosa di Shakespeare, entrambi interpretati sotto la regia di Paolo. La scelta si inserisce in un contesto che riflette anche sulla guerra nei Balcani.
Dal’8 al 24 maggio, grazie alla collaborazione tra il Teatro Verdi e il Rossetti di Trieste, andrà in scena sul palco del Verdi un’inedita doppia produzione dedicata a Romeo e Giulietta: l’opera Roméo et Juliette di Gounod e il testo in prosa di Shakespeare, entrambi firmati dalla regia di Paolo.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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