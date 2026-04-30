Verdi e Rossetti insieme per un Roméo et Juliette che guarda alla guerra nei Balcani

Dal 8 al 24 maggio, il Teatro Verdi e il Teatro Rossetti di Trieste uniranno le forze per portare in scena una doppia produzione dedicata a Romeo e Giulietta. La rappresentazione include l’opera “Roméo et Juliette” di Gounod e il testo in prosa di Shakespeare, entrambi interpretati sotto la regia di Paolo. La scelta si inserisce in un contesto che riflette anche sulla guerra nei Balcani.