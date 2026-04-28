Roméo et Juliette di Gounod al Teatro dell’Opera di Roma nel 2026 | torna il grande amore tragico in musica

Nel 2026, il Teatro dell’Opera di Roma presenterà nuovamente Roméo et Juliette di Charles Gounod, uno dei titoli più noti del repertorio lirico mondiale. La produzione è prevista per la prossima stagione e coinvolge un cast di cantanti e un’orchestra che saranno annunciati prossimamente. La rappresentazione sarà allestita negli spazi del teatro romano, noto per ospitare regolarmente opere e spettacoli musicali di rilievo.

Il Teatro dell’Opera di Roma si prepara ad accogliere uno dei titoli più amati del repertorio lirico internazionale: Roméo et Juliette di Charles Gounod. L’opera, ispirata alla celebre tragedia di William Shakespeare, sarà in scena dal 28 aprile al 6 maggio 2026 al Teatro Costanzi, riportando sul palco una delle storie d’amore più intese e senza tempo mai raccontate. Composta nel 1867, l’opera di Gounod rappresenta una delle massime espressioni di melodramma francese dell’Ottocento.Attraverso una scrittura musicale raffinata e fortemente emotiva, il compositore riesce a trasformare il dramma shakespeariano in una narrazione lirica coinvolgente, capace ancora oggi di emozionare pubblici di ogni età.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roméo et Juliette di Gounod al Teatro dell’Opera di Roma nel 2026: torna il grande amore tragico in musica Romeo and Juliet - La Scala 2000 Notizie correlate Leggi anche: In differita dal Teatro dell’Opera di Roma "La Cenerentola" al Piccolo Teatro "Romeo e Giulietta": il Balletto di Milano porta in scena l'amore tragico dei giovani amantiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roméo et Juliette di Gounod per la prima volta all'Opera di Roma; Roméo et Juliette, come in un film: la creazione di Gounod per la prima volta al Teatro dell'Opera; Roméo et Juliette al Teatro dell’Opera di Roma dal 28 aprile al 6 maggio -; Roméo et Juliette di Gounod al Teatro dell’Opera di Roma dal 28 aprile. Roméo et Juliette di Gounod per la prima volta all'Opera di RomaLa contrapposizione tra Capuleti e Montecchi come in un film in bianco e nero degli anni '40 in cui gli unici personaggi ''a colori'' portatori di vita, contro i toni scuri della morte, sono proprio i ... ansa.it 'Roméo et Juliette' di Gounod debutta per la prima volta all'Opera di RomaPer la prima volta nella sua lunga storia, il Teatro dell’Opera di Roma si prepara ad accogliere una rappresentazione di Roméo et Juliette di Charles Gounod. Questo capolavoro del repertorio romanti ... it.blastingnews.com L’amore puro di due giovani sfida le cieche rivalità delle loro opposte fazioni: “Roméo et Juliette” di Charles Gounod arriva per la prima volta al Teatro dell’Opera di Roma, con la direzione di Daniel Oren, la regia di Luca De Fusco e un cast che vede protagoni - facebook.com facebook L’amore puro di due giovani sfida le rivalità delle loro opposte fazioni: “Roméo et Juliette” di Gounod arriva al Teatro dell’Opera, con la direzione di Daniel Oren e la regia di Luca De Fusco. Vivi l’emozione in teatro dal 28 aprile al 6 maggio! x.com