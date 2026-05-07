Infortunio gravissimo | Real Madrid senza parole operazione e carriera a rischio

Un grave infortunio ha colpito un calciatore di livello internazionale, portando a una operazione chirurgica e a una riabilitazione complessa. La situazione ha suscitato forte preoccupazione tra i tifosi e i dirigenti, dato che il giocatore potrebbe essere costretto a interrompere la carriera prima del previsto. Il club, uno dei più prestigiosi a livello globale, si trova ora a gestire le conseguenze di questo incidente.

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Riabilitazione complessa, ecco perché potrebbe essere costretto al ritiro anticipato Carriera a rischio per un giocatore di livello internazionale che milita in uno dei club più importanti al mondo. Dovrà operarsi a causa di un gravissimo infortunio e al momento non si possono dare certezze su un suo ritorno in campo. Infortunio gravissimo: operazione e carriera a rischio – Grafica di Calciomercato.it Parliamo di Ferland Mendy, terzino francese in forza al Real Madrid che l’anno prossimo potrebbe tornare nelle mani di José Mourinho. Stando a quanto trapela da Valdebebas, con le prime informazioni giunte da ‘Radio COPE’, il classe ’95 ha subito un infortunio gravissimo.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Infortunio gravissimo: Real Madrid senza parole, operazione e carriera a rischio Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Infortunio Mbappé, problema muscolare per il giocatore del Real Madrid! Mondiale a rischio? Le ultimissime notizieGoretzka Milan, i rossoneri adesso fanno sul serio! E’ lui il colpo per il centrocampo: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Mercato Juve, è... Operazione necessaria e stagione finita: carriera a rischio?di Alessio LentoUn altro capitolo doloroso nella carriera di un calciatore che sembrava avere ancora tanto da dare al calcio italiano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Real Madrid, dopo Militao anche Mendy rischia uno stop di 5 mesi: nelle ultime due stagioni subiti 120 infortuni; Real Madrid, infortunio al ginocchio sinistro per Walter Tavares; Kylian Mbappé di nuovo infortunato: giocherà di nuovo per il Real Madrid in questa stagione?; Real Madrid, Mbappé e i problemi fisici: mai così tanti in carriera. DALLA SPAGNA - Real Madrid, infortunio gravissimo per Mendy: rischia il ritiroDopo il caso Valverde-Tchouaméni, un'altra brutta notizia scuote lo spogliatoio del Real Madrid: la carriera di Ferland Mendy sarebbe a rischio. Il terzino francese era stato costretto a uscire nel ma ... napolimagazine.com Real Madrid, infortunio terribile per Mendy: carriera a rischio?Ferland Mendy deve fare i conti con l'ennesimo stop della sua carriera che potrebbe pagare anche con il ritiro dal calcio giocato a 30 anni. derbyderbyderby.it Non solo le clamorose indiscrezioni rilanciate dal Chiringuito, ma anche il comunicato ufficiale del Real Madrid che conferma lo scontro tra Valverde e Tchouameni. "Il Real Madrid CF comunica che, a seguito degli eventi verificatisi questa mattina durante l'all - facebook.com facebook Secondo il Chiringuito, i giocatori del Real Madrid hanno trovato Valverde riverso per terra sanguinante in stato di semi incoscienza dopo aver battuto la testa contro un tavolo x.com