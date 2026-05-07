Infortunio gravissimo | Real Madrid senza parole operazione e carriera a rischio
Un grave infortunio ha colpito un calciatore di livello internazionale, portando a una operazione chirurgica e a una riabilitazione complessa. La situazione ha suscitato forte preoccupazione tra i tifosi e i dirigenti, dato che il giocatore potrebbe essere costretto a interrompere la carriera prima del previsto. Il club, uno dei più prestigiosi a livello globale, si trova ora a gestire le conseguenze di questo incidente.
Riabilitazione complessa, ecco perché potrebbe essere costretto al ritiro anticipato Carriera a rischio per un giocatore di livello internazionale che milita in uno dei club più importanti al mondo. Dovrà operarsi a causa di un gravissimo infortunio e al momento non si possono dare certezze su un suo ritorno in campo. Infortunio gravissimo: operazione e carriera a rischio – Grafica di Calciomercato.it Parliamo di Ferland Mendy, terzino francese in forza al Real Madrid che l’anno prossimo potrebbe tornare nelle mani di José Mourinho. Stando a quanto trapela da Valdebebas, con le prime informazioni giunte da ‘Radio COPE’, il classe ’95 ha subito un infortunio gravissimo.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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