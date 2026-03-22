Infortunio spaventoso | si è rotto completamente la caviglia carriera a rischio?

Un infortunio grave ha coinvolto un giovane difensore durante una partita, con una rottura completa della caviglia visibile nelle immagini diffuse nelle ultime ore. La lesione ha destato preoccupazione per il suo futuro sportivo, sollevando interrogativi sulla possibilità di ripresa e proseguimento della carriera. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore, generando preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori.

di Alessio Lento Immagini scioccanti quelle arrivate nelle scorse ore e timore per il prosieguo dell’attività agonistica per il 28enne difensore. Una scena terrificante ha scosso il mondo del calcio nelle ultime ore, mentre un calciatore è stato costretto ad abbandonare il campo sotto gli occhi preoccupati di tifosi, compagni di squadra e avversari. L’incidente è avvenuto durante una partita che avrebbe dovuto essere solo un’altra occasione per mettere in mostra il suo talento, ma che ha invece segnato un capitolo drammatico nella sua carriera. Il protagonista di questo incidente è Marlon, difensore del Gremio, uno dei club più storici del Brasile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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