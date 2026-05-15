romagnabanca via libera al bilancio e monti confermato presidente

RomagnaBanca ha approvato il bilancio 2023, chiudendo con un utile di 30,8 milioni di euro. L’istituto ha confermato la nomina di Monti come presidente per il prossimo mandato. Il capitale regolamentare Cet1 si attesta sopra il 40%, indicando una posizione patrimoniale solida. La banca continua a sostenere famiglie, imprese e il territorio, mantenendo livelli di capitale elevati e una gestione finanziaria stabile.

Utile di 30,8 milioni di euro e un indice Cet1 superiore al 40%, dato che certifica la robustezza patrimoniale e la capacità di sostenere famiglie, imprese e territorio. Il bilancio 2025 di RomagnaBanca è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci che si è tenuta nei giorni scorsi al Palacongressi di Bellaria-Igea Marina. Un bilancio che conferma risultati economici e patrimoniali di notevole solidità per l’istituto di credito cooperativo. Nel corso dell’assemblea elettiva, i soci hanno anche approvato all’unanimità il rinnovo del consiglio di amministrazione: fanno il loro ingresso Paola Bossari e Andrea Sapignoli, che subentrano a Marco Silvagni ed Ercole Fabbri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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