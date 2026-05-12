RomagnaBanca assemblea nel segno della continuità | Monti riconfermato alla guida
Domenica 10 maggio si è tenuta presso il Palacongressi Europeo di Bellaria-Igea Marina l’assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo. All’ordine del giorno c’era l’approvazione del bilancio 2025, che è stata concessa all’unanimità. Durante l’incontro sono stati presentati i dati relativi ai risultati economici e patrimoniali dell’istituto, confermando la stabilità della banca. La riunione si è conclusa con la riconferma alla guida dell’amministratore delegato.
Domenica 10 maggio, al Palacongressi Europeo di Bellaria-Igea Marina, si è svolta l’assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo che ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, confermando risultati economici e patrimoniali di solidità per l’istituto di credito cooperativo. L’esercizio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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