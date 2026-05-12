RomagnaBanca assemblea nel segno della continuità | Monti riconfermato alla guida

Domenica 10 maggio si è tenuta presso il Palacongressi Europeo di Bellaria-Igea Marina l’assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo. All’ordine del giorno c’era l’approvazione del bilancio 2025, che è stata concessa all’unanimità. Durante l’incontro sono stati presentati i dati relativi ai risultati economici e patrimoniali dell’istituto, confermando la stabilità della banca. La riunione si è conclusa con la riconferma alla guida dell’amministratore delegato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui