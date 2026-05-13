L’assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo si è svolta domenica, approvando all’unanimità il bilancio 2025. Durante l’incontro è stato confermato Corrado Monti come presidente dell’istituto di credito. I dati presentati mostrano risultati economici e patrimoniali che attestano la solidità della banca. Nessuna variazione significativa è stata annunciata riguardo alla governance o alle strategie future nell’ambito dell’evento.

Domenica si è svolta l’assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo che ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, confermando risultati economici e patrimoniali di grande solidità per l’istituto di credito cooperativo. L’esercizio si è chiuso con un utile pari a 30,8 milioni di euro e con un indice CET1 superiore al 40%, dato che certifica la robustezza patrimoniale della banca e la capacità di sostenere famiglie, imprese e territorio. Nel corso dell’assemblea elettiva, i soci hanno inoltre approvato all’unanimità il rinnovo del consiglio di amministrazione. Fanno il loro ingresso nel nuovo CdA la dottoressa Paola Bossari e il dottor Andrea Sapignoli, che subentrano a Marco Silvagni ed Ercole Fabbri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - RomagnaBanca, approvato il bilancio. Corrado Monti confermato presidente

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